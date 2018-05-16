«التعليم العالي» تستعرض تطوير منظومة الوافدين بالتعاون مع الجامعات المصرية

• إنشاء مكتب للوافدين لكل كلية.. وطباعة دليل للطالب الوافد لكل جامعة.. والترويج لزيادة الأعداد





تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال تسيير الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، حول آليات تطوير منظومة الوافدين بالتعاون مع الجامعات المصرية.

وأشار التقرير، إلى لقاء الدكتورة رشا كمال مع مديري إدارات شئون التعليم والطلاب ومديري إدارات الدراسات العليا بالجامعات المصرية؛ لمناقشة آليات العمل وحل كافة المشكلات التي تواجه تطوير منظومتي الجامعات والطالب الوافد بالتعاون مع الجامعات المصرية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الإدارة المركزية للوافدين بالجامعات المصرية، وكيفية التعامل مع كل من الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعات «https://university.wafeden.gov.eg»، والموقع الخاص بالطالب الوافد «https://www.wafeden.gov.eg»؛ لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الطلاب الوافدين، وتيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات، وتبادل الخبرات بين الجانبين لتحقيق أقصى استفادة للطلاب الوافدين للدراسة بمصر.

كما تناول اللقاء عرضاً تفصيلياً للتعريف بالإدارة المركزية للطلاب الوافدين والإدارات التابعة لها واختصاصاتها، والإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين والخدمات التي تقدمها للطلاب الوافدين، واستعرضت بعض الجامعات الخدمات التي تقدمها للطلاب الوافدين، ومدى تأثيرها على زيادة الأعداد بتلك الجامعات، بالإضافة إلى مقترحات تطوير الأداء وآليات التنفيذ لزيادة أعداد الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء مكتب للوافدين لكل كلية، وطباعة دليل للطالب الوافد لكل جامعة، بالإضافة إلى الترويج من خلال الجامعات والإدارة المركزية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين.