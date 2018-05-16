موجة من الطقس السيئ تضرب البلاد الأسبوع الأول من رمضان

-محافظات جنوب الصعيد تسجل 44 درجة مئوية والقاهرة 40 درجة



تتعرض البلاد غدا الخميس، فى أول أيام شهر رمضان الكريم، لموجة من الطقس السيئ، تستمر لمدة أسبوع، من المتوقع خلالها أن ترتفع درجات الحرارة فى القاهرة ومحافظات الوجه القبلى، دون أن تكون هناك رياح وأتربة وعواصف رملية وأمطار.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبدالعال، إن محافظات الجمهورية ستتعرض غدا، لموجة من الطقس السيئ، ستستمر لمدة أسبوع كامل، وسيصاحب تلك الموجة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بمختلف المحافظات، دون أن تكون هناك أمطار أو أتربة أو رياح وعواصف رملية كما حدث الأسبوع الماضى.

وأضاف عبدالعال، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة خلال تلك الموجة فى محافظات شمال الصعيد من 39 إلى 42 درجة مئوية، وترتفع فى محافظات جنوب الصعيد لتكون ما بين 42 و 44 درجة مئوية، وتتراوح فى القاهرة وبعض محافظات الوجه البحرى من 37 إلى 40 درجة مئوية، وستصل درجة الحرارة فى السواحل الشمالية إلى ما بين 35 و 39 درجة.

وأشار عبدالعال، إلى أنه سيكون هناك تحسن ملحوظ فى درجات الحرارة مع بداية صباح يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المقرر أن تنخفض درجات الحرارة وتعود إلى طبيعتها فى فصل الربيع الذى يتميز بتقلب الأحوال الجوية من وقت إلى آخر.