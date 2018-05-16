«الكردي» يستقبل نائب رئيس جامعة «كارديف» لبحث التعاون

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استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد لطفي نائب رئيس جامعة «كارديف متروبوليتان» للشئون الدولية بالمملكة المتحدة؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات في مجالات التميز بكلا الجامعتين، وإنشاء برامج علمية مشتركة.

جاء ذلك في إطار سعي الجامعة لتحسين تصنيفها عالميا؛ من خلال التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، وتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع المتغيرات العالمية.

وحضر اللقاء كلا من: الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رشا الشنيطي نائب مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة.