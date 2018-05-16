المصري يستطلع «هلال» السودان في مواجهة صعبة بالكونفدرالية

يخوض المصرى، مواجهة صعبة أمام الهلال السودانى، فى التاسعة مساء اليوم على استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، فى إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدور المجموعات لمسابقة الكونفيدرالية، ويدير اللقاء طاقم تحكيم جزائرى بقيادة مصطفى غربال ويعاونه المساعدان مقران قوارى وإبراهيم الحملاوى، عبدالرازق عربى حكما رابعا ويراقب المباراة محسن على رجب من زنزبار.

يدخل المصرى، المباراة وشعاره الفوز ولا بديل عنه، لضمان الحفاظ على صدارة المجموعة الثانية التى يتصدرها برصيد 3 نقاط عقب فوزه على دو سونجو الموزامبيقى بهدفين مقابل لا شىء، فى الوقت الذى خسر الهلال السودانى مباراته أمام فريق نهضة بركان بهدف نظيف.

ويعانى حسام حسن، المدير الفنى للصرى، من أزمة كبيرة، لغياب ثنائى الهجوم أحمد جمعة للإيقاف واريستيد بانسيه للإصابة، وحرص الجهاز الفنى على تجهيز كل من البوركينى يوسف أوتارا ومحمد جريندو، للدفع بهما فى هجوم الفريق خلال المباراة.

ومن المنتظر أن يمثل المصرى فى اللقاء، أحمد مسعود فى حراسة المرمى، إسلام صلاح ومحمد كوفى ومحمد شطة ومحمد حمدى للدفاع، فريد شوقى وعمرو موسى وأحمد شكرى وإسلام عيسى، للوسط، وفى الهجوم محمد جريندو ويوسف أوتارا.

كانت إدارة المصرى، قد رصدت ١٠ آلاف جنيه مكافأة لكل لاعب عند الفوز، للشد من أزر الفريق والمطالبة بالظهور بالمظهر المشرف، سعيا للتأهل لدور الثمانية للكونفيدرالية لأول مرة فى تاريخ النادى.

فى المقابل، يسعى الهلال السودانى، بقيادة مديره الفنى محمد الطيب، للعودة للمنافسة على خطف إحدى بطاقتى المجموعة الثانية، بعد الخسارة فى اللقاء الأول خارج ملعبه أمام نهضة بركان المغربى، ويعود المهاجم محمد أحمد بشه لقيادة الفريق السودانى بعد تماثله للشفاء، فى الوقت الذى تأكد غياب الايفوارى دابيلا أوتارا نجم خط دفاع الهلال للإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثانى خلال مباراة فريقه أمام فريق نهضة بركان المغربى والتى جرت قبل نحو أسبوع.

يذكر أن أوتارا يعد أحد الركائز الأساسية لفريق الهلال، حيث يعتمد عليه المدير الفنى فى الدفاع، علما بأنه قد سبق للاعب البالغ من العمر 23 عاما والذى انضم لصفوف الهلال قبل موسمين قادما من فريق أفريكا سبور الإيفوارى قضاء فترة معايشة مع نادى برشلونة الإسبانى خلال الصيف الماضى.