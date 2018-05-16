تأجيل ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين بـ«ضرب كمين المنوات» لـ20 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين في واقعة «ضرب كمين المنوات»، لـ20 يونيو المقبل؛ لاطلاع وسماع شاهد الإثبات الأول.

اتهمت النيابة العامة 6 متهمين، هم كل من: (أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود «محبوس» - علي محمود عبدالله إمام «محبوس» - أحمد عيد محمد محمد حسين «محبوس» - ميسرة نشأت جمال محمد خضر «محبوس» - عمرو محمد أبو سريع عطا الله «محبوس» - محمود رمضان محمود عبدالجواد «محبوس»)، بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، قاموا بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى تنظيم «داعش»، يدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم.

كما اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.