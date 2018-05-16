مدرب حراس الزمالك يكشف الفارق بين إيهاب وخالد جلال

كشف أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك عن الفارق ما بين خالد جلال المدير الفني للفريق، وسابقه إيهاب جلال.

وقاد جلال الزمالك للفوز بكأس مصر، بعدما تولى المهمة في آخر 5 مباريات للفريق، من بينها 3 مباريات على مستوى كأس مصر، ليتوج باللقب في النهاية بتغلبه على سموحة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وقال طاهر في تصريحات تلفزيونية: "ايهاب جلال مدرب محترم، لكن طريقته الهجومية لم تكن تناسب لاعبي الفريق، وأعتقد أن وجود جهاز فني حالي بالكامل من أبناء الزمالك، يستطيعون فهم طبيعة اللاعبين وما يحتاجونه وبالتالي الطريقة الأنسب لهم".

وتابع: "منذ بداية عملنا في الجهاز الفني الحالي حرصنا على علاج بعض السلبيا، أبرزها الأخطاء الدفاعية، التي ظهرت نتيجة أن طريقة إيهاب جلال الهجومية".