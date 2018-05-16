«السيسي»: ألتقي أسر الشهداء صباح يوم العيد للاحتفال بهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيلتقي بأسر الشهداء صباح يوم العيد بعد الصلاة، داعيًا الراغبين من المصريين إلى مشاركته هذه المناسبة.

وأضاف «السيسي»، خلال جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب، مساء الأربعاء، أنه سيحتفل بأبناء الشهداء وزوجاتهم، متابعًا: «نريد أن نقول لهم إننا معهم، ولن ننساهم في هذا اليوم».

وتساءل: «هل خطأ من وزارتي الدفاع والداخلية إنهم محسسوش الناس إننا في حالة حرب؟ ولكننا قلنا كفاية المعاناة التي يعيشها المصريين، ويكفي يوم لقائنا بأسر الشهداء والمصابين».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، بحضور عشرات المسؤولين في الدولة، وبمشاركة نحو 1500 شاب وفتاة.