فريق «التنمية المحلية» في زيارة لسوهاج لمتابعة خطة مشروعات صعيد مصر

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، إن فريق عمل من وزارة التنمية المحلية والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يقوم حاليًا بزيارة للمحافظة لمتابعة خطة مشروعات المرحلة الأولى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي لصالح محافظتي سوهاج وقنا.

وأوضح المحافظ، أن فريق العمل، قد عقد اجتماعًا بديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتور علي مسعود المستشار الاقتصادي للمحافظة، والدكتور عمر الحادي مدير المكتب الفني، وأعضاء وحدة التنفيذ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات، ومديري إدارات التخطيط بالديوان العام والوحدات المحلية، ومديري إدارات الميزانية والحسابات والمشتريات والتنمية، ومديري مراكز التطوير التكنولوجي.

وأضاف المحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد، أن الاجتماع ناقش سبل دعم عملية تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لبرنامج التنمية المحلية، وتقديم كافة السبل والتيسيرات للإسراع بخطوات التنفيذ، وخطة التعاقدات للمرحلة الأولى والبرنامج الزمني، ومتابعة إجراءات الطرح والترسية لمشروعات خطة 2016-2017 و2017-2018.

ومن جانبه قال الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن هناك تنسيق كامل بين اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ البرنامج، وتعظيم الاستفادة من قرض البنك الدولي بما يخدم مصالح واحتياجات المواطنين.

وأضاف «الهلباوي»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين، وتعمل على تحقيق كافة سبل الراحة لهم داخل المصالح الحكومية، مؤكدًا أهمية دور المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية في سرعة إنهاء طلبات المواطنين، حيث ناقش الاجتماع تقييم احتياجات المراكز التكنولوجية، ودراسة مدى إمكانية إنشاء مركز تكنولوجي بديوان المحافظة لخدمة المواطنين، كما تطرق الاجتماع أيضًا لمناقشة تقييم مراكز التدريب بالمحافظة لتنمية مهارات العاملين، وبحث إنشاء مركز تدريب.