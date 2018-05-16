محافظ الغربية يكرم 96 رائداة ريفية لجهودهن في التوعية

كرم محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، 96 رائدة ريفية على مستوى المحافظة، وذلك لتميزهن بعملهن ومشاركتهن في العمل السياسي والإجتماعي، وتوعيتهن للمرأة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأيضا توعية المرأة في كافة المجالات.

كما كرم أيضا عددا من القيادات التنفيذية لتميزهم فى أداء عملهم ومشاركتهم أنشطة المجلس القومى للمرأة وذلك فى إحتفالية بديوان عام المحافظة.

ومن جانبها، استعرضت د. صفاء مرعي، مقرر المجلس القومى للمرأة فرع الغربية، ما تم عمله خلال الفترة الماضية لمساعدة السيدات بجميع المجالات، وذلك بالتعاون بين المحافظة والمجلس.

فيما أشاد محافظ الغربية، بدور المجلس القومى للمرأة بجميع المجالات والمشاركة الإيجابية في جميع المحاور على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن الدور الهام للرائدات الريفيات ونشر الوعي الديني والصحي والتعليمي والثقافي.

وأكد المحافظ، أهمية دور الرائدات الريفيات فى توعية المرأة الريفية وخاصة في المشاركة بالانتخابات والإدلاء بأصواتهم، وأشار إلى أن محافظة الغربية هي الأولى على مستوى الجمهورية في التصويت بالانتخابات، والمشاركة.

حضر التكريم المستشارة عايدة لاشين، نائب مقرر المجلس القومى للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية.