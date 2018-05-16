الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر: مقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط

أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، أن الحكومة العراقية المقبلة ستكون حكومة تكنوقراط، وذلك بعد تأكيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقدم تحالفه الانتخابي «سائرون» في نتائج الانتخابات، التي جرت مطلع الأسبوع.

وكتب «الصدر»، على حسابه على «تويتر»: «لن تكون هناك - خلطة عطار - ونحن مقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط تكون بابًا لرزق الشعب ولا تكون منالًا لسرقة الأحزاب».

تجدر الإشارة إلى، أن «الصدر» قام خلال السنوات الماضية بدعوة أنصاره أكثر من مرة للتظاهر؛ احتجاجًا ضد الحكومة والفساد.

وأعلنت مفوضية الانتخابات الليلة الماضية أن، «سائرون» انفرد بصدارة النتائج الأولية في الانتخابات العامة البرلمانية في 6 محافظات من أصل 18 محافظة عراقية.

يذكر أن «سائرون» هو تحالف مدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ويضم عدة أحزاب منها «الاستقامة» بزعامة حسن العاقولي، و«الحزب الشيوعي العراقي» بزعامة رائد فهمي، و«التجمع الجمهوري» بزعامة سعد عاصم الجنابي، وحزب «الدولة العادلة» بزعامة قحطان الجبوري.

وجاء «سائرون» في المرتبة الأولى في محافظات «بغداد، وواسط، والمثنى، وذي قار، وميسان، والنجف»، كما حصل على مقاعد في 8 محافظات أخرى.

وجاءت قائمة الفتح بزعامة هادي العامري رئيس منظمة بدر في المرتبة ثانية، بعد أن فازت بالمرتبة الأولى في 4 محافظات، هي «بابل، وكربلاء، والقادسية، والبصرة»، وحصلت على أصوات في 9 محافظات أخرى.

وجاءت قائمة النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في المرتبة الأولى في محافظة نينوى، كما حصلت على أصوات في 17 محافظة عراقية بما فيها مدن إقليم كردستان.

وأشارت الإحصائية إلى، أن كيانات شيعية أخرى حصلت على أصوات متفرقة، أبرزها دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم.

وبحسب الإحصائية، فإن الأحزاب الكردية الكبرى الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والتغيير، والحراك الجديد، والجماعة الإسلامية حافظت على مواقعها المتقدمة في التصويت في محافظات إقليم كردستان الثلاثة أربيل والسليمانية دهوك.

وتصدرت القوائم السنية نتائج التصويت في محافظات الأنبار وديالي وصلاح الدين.