خطة رمضانية مكثفة بمراكز شباب الغربية

استعدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بتنظيم برامج ومشروعات مكثفه بمناسبة شهر رمضان بمراكز شباب المحافظة الـ"280" تشمل مسابقات وأمسيات رمضانية دينيه وفنية وثقافية ورمضانية.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية فى تصريح له أن فعاليات الأمسيات الرمضانية، تشمل تنظم الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني آمسيات رمضانيه متنوعة، واحتفالية ختام الأنشطة وإفطار جماعي لعدد 120طليع وطليعة من المتميزين بالأنشطة علي مستوي المحافظة، عمل لقاء حواري حول انتصارات العاشر من رمضان بعنوان "عبرنا.. بقوة إيماننا"، دورة تدريبية لإعداد كوادر نسائية شابه لخوض انتخابات المحليات.

وأضاف "إسماعيل" وتنظم الإدارة العامة للشباب أمسيات رمضانية متنوعة منها "الاحتفال بليالي رمضان، المسابقة الكبرى لحفظ القران الكريم، أمسية شعرية عن شهر رمضان بحمام السباحة الأوليمبي، احتفالية ليالي رمضان بنادي الفتاة بمركز شباب الدلجمون، ندوات وتوشيح دينية".

كما تنظم الإدارة العامة للطلائع أمسيات رمضانية متنوعة حيث تنظم الدورة الرمضانية لكرة القدم النسائية للطلائع من 17:12سنة بمراكز شباب مدينة طنطا، سمنود، محلة مرحوم، الدورة الرمضانية الكبرى للمرحلة السنية من 18:16 للألعاب الفردية والجماعية، مسابقات فنية وثقافية ودينية.