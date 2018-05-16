كوريا الشمالية: سنعيد النظر في القمة المرتقبة مع ترامب

صرح النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كيه-كوان، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستعيد النظر في الاجتماع المرتقب بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل إذا كان الأمر يتعلق بفرض تخليها عن الأسلحة النووية بصورة أحادية الجانب.



وأضاف: "لن نهتم بالحوار من الآن فصاعدا مع (الجانب الأمريكي) إذا دفعنا إلى الطريق المسدود وطلب منا التخلي النووي بصورة أحادية الجانب وسنجد أنفسنا مضطرين لإعادة النظر في ما إذا كنا سنقبل لقاء القمة الكوري الشمالي -الأمريكي المرتقب".



وقال: "إذا كانت إدارة ترامب تُحضّر لمحادثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية بجدية لتحسين العلاقات بين البلدين، فإنها ستجد استجابتنا المستحقة على ذلك".