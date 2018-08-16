وزير الخزانة الأمريكي يهدد تركيا بفرض عقوبات جديدة

ذكر تقرير إعلامي، أن حكومة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هددت تركيا بفرض عقوبات جديدة، في حال لم تفرج السلطات التركية سراح القس الأمريكي اندرو برونسون.

ونقل تقرير لوكالة أنباء (بلومبرج)، اليوم الخميس، عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قوله، خلال جلسة لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، إن هناك المزيد من العقوبات جاهزة للتطبيق في حال رفضت تركيا إطلاق سراح القس.

ومن المتوقع، أن تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيج الأزمة بين واشنطن وأنقرة، وكان القس برونسون قد تم ايداعه الحبس الإحتياطي في مدينة إزمير التركية في 2016، على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، وقد وضع مؤخرًا تحت الإقامة الجبرية.

كان «ترامب»، قد طالب مرارًا بالإفراج عن برونسون، وكانت إدارته قد فرضت مطلع أغسطس الجاري، عقوبات على وزيرين تركيين، وردت تركيا بإجراءات مضادة.