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إخلاء سبيل 9 شبان بتدابير احترازية في قضية تنظيم «وايت نايتس»

كتب- محمد مجدي:
نشر فى : الخميس 16 أغسطس 2018 - 5:10 م | آخر تحديث : الخميس 16 أغسطس 2018 - 5:10 م

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، إخلاء سبيل 9 متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات معهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة إثارة الشغب "وايت نايتس".

والمتهمون المخلى سبيلهم هم: عمر ماجد أحمد، أدهم محمد حسني، مختار إبراهيم الدسوقي، محمود محمد بسيوني، محمد حمدى دبور، إسلام جمال عشري، وسام جمال، محمد فتحي مؤمن، محمد سليمان.

كانت نيابة أمن الدولة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية رقم 434 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بعدما نسبت لهم جرائم الانضمام لجماعة إرهابية وهي تنظيم "الوايت نايتس"، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


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