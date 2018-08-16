المشرف علي التنسيق: 95 ألفا سجلوا الرغبات بتنسيق الدبلومات الفنية

قال المشرف علي التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد عطا، إن اجمالي طلاب الشهادات الفنية المسجلين لرغباتهم بلغ 95 ألف طالبا حتي ظهر أمس الخميس، موضخا أنه سيتم غلق تسجيل الرغبات مساء الأحد المقبل.

وأشار عطا في تصريحات لـ" الشروق"، إلي أن مكتب التنسيق أرسل نتائج تنسيق طلاب المراحل الثلاثة الناجحين في الثانوية العامة هذا العام والذين سجلوا رغباتهم للإلتحاق بالكليات، منذ يومين إلي الجامعات والكليات التي تم ترشيحها لهم.

وأوضح عطا أن طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة سيتم ارسال نتائجهم بالتنسيق بعد ظهور نتائجهم في الثانوية وتسجيل رغباتهم في وقت لاحق.

وشهدت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، إقبال ضعيف في رابع أيام تنسيق طلاب الشهادات الفنية، الراغبين في الالتحاق بالكليات، وسط انتشار كبير لسماسرة التنسيق والمعاهد والأكاديميات الخاصة.

ورصدت "الشروق"، إقبالا ضعيفا، أمس، بمعامل تنسيق جامعة القاهرة، بكليتي الزراعة والهندسة ومعهد الإحصاء، دون حدوث أي شكاوي من قبل الطلاب أو انقطاع الانترنت، وفي المشهد تكرر بمعانل تنسيق جامعة حلوان، بكليات هندسة حلوان وهندسة المطرية والتربية الفنية والتربية رياضية بنين بالهرم والمعمل المركزي بالحرم الجامعي.