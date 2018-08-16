قال مسؤولون حكوميون، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية تعتزم إنفاق نحو 3.5 مليار وون (3.1 مليون دولار)، من صندوق التعاون بين الكوريتين هذا العام، لتمويل تشغيل مكتب الاتصال بين الكوريتين الذي من المقرر افتتاحه في المدينة الحدودية كيسونج بكوريا الشمالية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية -التي أوردت النبأ اليوم- بأن الموافقة على خطة تخصيص 3.47 مليار وون للعملية 2018 لمكتب الاتصال، تمت في الاجتماع رقم 296 لمجلس ترويج التجارة والتعاون بين الكوريتين، بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الوحدة.

وأضافت المصادر أن المجلس أجرى مداولاته بشأن خطة الإنفاق في الفترة من 6 إلى 14 أغسطس.

وكجزء من اتفاقية القمة بين الكوريتين التي تم التوصل إليها في 27 أبريل، تعقد سول وبيونج يانج مناقشات في اللحظة الأخيرة لفتح مكتب الاتصال هذا الشهر في مجمع كيسونج الصناعي بين الكوريتين المغلق حاليا.

وقال مصدر بالوزارة، إن الحكومة ستضمن أن يساهم مكتب الاتصال في حوار وتعاون مستمرين بين الكوريتين وإدارة مستقرة للعلاقات بين الكوريتين.