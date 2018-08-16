لوبيتيجي: أتلتيكو استحق الفوز بالسوبر الأوروبي

أكد جولين لوبيتيجي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن منافسه أتلتيكو مدريد استحق الفوز بنتيجة 4 - 2 على فريقه أمس الأربعاء في بطولة كأس السوبر الأوروبية بالعاصمة الاستونية تالين لأنه، طبقا لرأيه، عرف كيف يستغل جيدا الفرص التي أتيحت له.

وقال لوبيتيجي: "بدأنا الوقت الإضافي بشكل جيد وسيطرنا على مجريات اللعب ووصلنا إلى المناطق الهجومية بشكل أكبر، ولكن يفوز من يسجل عددا أكبر من الأهداف، علينا أن نهنئ أتلتيكو مدريد لأنه فاز عن استحقاق، بعدما أصبحت النتيجة 3 - 2 لجأنا للمخاطرة مما أفقدنا السيطرة على اللعب".

وأضاف: "في الوقت الإضافي كنا جيدين من الناحية البدنية ولكن الهدف الثالث أضر بنا كثيرا خاصة من الناحية النفسية، فقدنا الرغبة والانضباط، بحثنا عن التعادل ولكن لم نتمكن من تحقيقه".

وقال لوبيتيجي أنه يشعر بالحزن والاحباط بعد الهزيمة، التي جاءت في المباراة الرسمية الأولى له مع النادي الملكي.

واختتم قائلا: "هذا ما تشعر به عندما تخسر أحد النهائيات، الأمر ذاته ينطبق على اللاعبين، ولكننا مجبرون على النهوض غدا والعمل من أجل أن نكون أفضل".