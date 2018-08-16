مبعوث ترامب للسلام: «صفقة القرن» لن يرضى أحد عنها تمامًا

جرينبلات: السلام لا يمكن أن ينجح إلا إذا استند إلى الحقائق.. وجوتيريش يدعو لدعم جهود الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى تهدئة فى غزة

أعلن جيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لعملية السلام فى الشرق الأوسط، أن الأطراف جميعها لن تكون راضية تماما عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم «صفقة القرن».

وقال جرينبلات، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم: «لن يرضى أحد تماما عن اقتراحنا، ولكن هذه هى الطريقة التى يجب أن تكون إذا كان يراد تحقيق سلام حقيقى». وتابع فى الرسالة التى نشرها باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: «السلام لا يمكن أن ينجح إلا إذا استند إلى الحقائق».

وأشار جرينبلات إلى أن كلماته السابقة تأتى على لسانه مع 3 شخصيات أمريكية بارزة هم المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة نيكى هايلى، ومستشار الرئيس الأمريكى جاريد كوشنر، فضلا عن السفير الأمريكى لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

من جانبه، جدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، خلال انطلاق أعمال الدورة الـ 29 للمجلس المركزى فى مقر الرئاسة برام الله أمس، تأكيده على أن السلطة الفلسطينية «أول من وقف فى وجه صفقة القرن»، مضيفا: «سنبقى نحاربها وسنستمر فى مواجهتها حتى إسقاطها»، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينة «صفا».

فى المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، إن هناك خيارين للتعامل مع غزة، أولهما الاجتياح البرى وهذا سيكلف الجيش الكثير، أما الخيار الآخر فهو زيادة السخط والنقمة على حكم حركة «حماس». وأضاف ليبرمان أن «الهدوء فى غزة سيقابله الهدوء من طرف إسرائيل»، وفقا لوكالة «سما» الفلسطينية.

إلى ذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس بقرار إسرائيل إعادة فتح المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى قطاع غزة (معبر كرم أبو سالم). وطلب من جميع الأطراف دعم الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة مع مصر لمعالجة الأزمة فى القطاع.

وقال جوتيريش، فى بيان، إنه «متشجع لرؤية هؤلاء المعنيين وقد استجابوا للنداءات بتجنب التأثير المدمر لأزمة أخرى على السكان المدنيين فى غزة وحولها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم، أنها ستفتح مدارسها للاجئين الفلسطينيين فى موعدها على الرغم من تواصل أزمتها المالية.