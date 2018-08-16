بالصور- اوسبينا في نابولي

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وصل دافيد اوسبينا حارس مرمي أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، إلي إيطاليا تمهيدا لتوقيع عقود انتقاله إلي نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن ينتقل الحارس الكولومبي إلي نابولي على سبيل الإعارة، مع إمكانية شراءه بشكل نهائي.

والتقطت عدسات الكاميرات اليوم الخميس، لحظة وصول اوسبينا إلي العاصمة الإيطالية روما وهو يحمل علم نابولي.

وكان المدير الفني لأرسنال أوناي إيمري أكد الاسبوع الماضي أن دافيد اوسبينا وجويل كامبل وكارل جينكنسون سيغادرون الفريق اللندني خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

تفريط إدارة أرسنال في خدمات اوسبينا، جاءت بسبب استمرار بيتر تشيك كحارس أساسي للفريق إضافة إلي ذلك تعاقد النادي مع حارس مرمي بايرن ليفركوزن بيرند لينو في صفقة قيمتها 20 مليون جنية استرليني، الأمر الذي صعب من موقف اوسبينا في الحصول على فرصه للمشاركة.