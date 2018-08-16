فنزويليون يتظاهرون بملابسهم الداخلية احتجاجا على اعتقال نائب معارض

تظاهرت قيادات شبابية معارضة في فنزويلا، الأربعاء، وهم يرتدون ملابسهم الداخلية فقط في ساحة بالعاصمة كاراكاس، احتجاجا على اعتقال النائب خوان ريكويسينز.



وجاء الاحتجاج بعد نشر مقطع فيديو بدا فيه أن ريكويسينز (29 عاما) كان يرتدي ملابس داخلية قذرة فقط أثناء فحص طبي أجرته الشرطة.



وردد المتظاهرون هتافات: "إذا سجنوا واحدا، فإنهم يسجنوننا جميعًا"، بينما قالت رافائيلا شقيقة ريكويسينز: "هذه المعركة هي من أجل خوان، ولكل الشباب الذين يريدون بلدًا مختلفًا، ويسعون إلى التغيير".



واحتجزت السلطات ريكويسينز في منزله في 7 أغسطس، بعد ثلاثة أيام من نجاة الرئيس نيكولاس مادورو من هجوم مفترض بطائرة بدون طيار خلال احتفال عسكري.



وتتهم الحكومة ريكويسينز بالتورط في الهجوم.



واعتقلت السلطات ما مجموعه 14 شخصا بينهم ضابطان بارزان بالجيش على خلفية ذلك.