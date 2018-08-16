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التعاون السعودي يكتسح ليونيداس الهولندي بسداسية وديا

د ب أ
نشر فى : الخميس 16 أغسطس 2018 - 9:48 م | آخر تحديث : الخميس 16 أغسطس 2018 - 9:48 م

حقق الفريق الكروي الأول لنادي التعاون السعودي ، فوزاً عريضاً على فريق ليونيداس الهولندي ودياً بستة أهداف دون مقابل.

وجرت المباراة بين الفريقين اليوم الخميس، خلال المعسكر الإعدادي المقام حالياً للتعاون استعداداً للمشاركة في منافسات الموسم الجديد.

وافتتح التسجيل للتعاون مدافع ليونيداس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15، وأضاف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم سجل هدف التعاون الثالث في الدقيقة 51، وعزز فوز الفريق بالهدف الرابع في الدقيقة 60.

وسجل اللاعب إسماعيل مغربي الهدف الخامس للتعاون في الدقيقة 56 قبل أن يختتم يحي خرمي مهرجان الأهداف بالسداسية في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وفاز التعاون خلال المباريات الودية، على النصر الإماراتي 3 - 1، وتعادل 2 / 2 مع تفينتي أنشخيده الهولندي، وتغلب 2 / 1 على الشارقة الإماراتي، كما تغلب على فورتانا الهولندي بهدف دون رد، وتعادل مع الكويت الكويتي بثلاثة أهداف لمثلهما.

ويفتتح التعاون مشواره في دوري المحترفين السعودي بمواجهة أهلي جدة، مطلع الشهر المقبل.


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