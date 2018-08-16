ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم 4 سيارات برأس سدر إلى 7 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 4 سيارات على الطريق الدولي الواقع في نطاق مدينة رأس سدر بجنوب سيناء أمام إحدى القرى السياحية إلى 7 وفيات، بعدما لقي شخص مصرعه فور وصوله لمستشفى رأس سدر المركزي، بجانب إصابة 2 آخرين.

كان اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات على الطريق الدولي أمام إحدى القرى السياحية بمدينة رأس سدر، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص بينهم 4 مجندين وإصابة 3 آخرين.

وتبين أن الحادث نتج عن محاولة تفادي قائد السيارة الملاكي "ط ج أ 9834"، لسيارة نقل فاصطدم بسيارة شركة البترول رقم "231 ج ه ل"؛ ما أدى إلى وفاة قائد السيارة الملاكي واشتعال سيارة البترول وتصادم السيارة رقم "527 - جامبو - م ل ص" والسيارة رقم "14549" مقطورة الغربية.

وقال الدكتور تامر مرعي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء، إن أسماء المتوفين هي: "المجند علاء ناجي سوبي سلطان، والمجند هشام فؤاد حافظ عبد المجيد، والمجند محمد شاكر عبد الشافي، والمجند محمود مصطفى عبد الجواد، وإسماعيل عبد الله مبارك، وفتحي محمد منير حجاج"، والمصابين هم: "عبده علي سالم 41 سنة من القاهرة، وإكرامي محمد عبده 14 سنة.