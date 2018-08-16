مارسيليا يجدد رغبته في التعاقد مع بالوتيلي

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جدد مسؤلو نادي مارسيليا الفرنسي رغبتهم في التعاقد مع النجم الإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية، لتدعيم هجوم الفريق قبل بداية الدوري الفرنسي

ماريو بالوتيلي نجم نيس الفرنسي الحالي لديه رغبة كبيرة في الانتقال لصفوف مارسيليا، وهو ما كشفته الأيام الماضية بعدما غاب اللاعب عن تحضيرات فريقه للموسم الجديد.

موقع فوتبول إيطاليا كشف اليوم الخميس أن إدارة مارسيليا وضعت المهاجم الإيطالي سيموني زازا لاعب فالنسيا الإسباني كحل بديل في حالة فشل التعاقد مع ماريو بالوتيلي

شارك بالوتيلي مع نيس في 38 مباراة في الموسم الماضي، سجل ماريو خلالها 26 هدف وصنع هدفين.