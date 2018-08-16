بالفيديو - تألق جنش وهدف كاسونجو يضعان الزمالك في صدارة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف وحيد، خلال اللقاء الذي جمعهم ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز على ستاد الجيش بالسويس.

أحرز الكونجولي كاسونجو كابونجو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 6، وشهد اللقاء الظهور الأول للتونسي فرجاني ساسي مع الزمالك.

جاء الضغط الزملكاوي باكرًا بالإعتماد على الكرات الطولية وسرعات الظهيرين، في محاولة للتقدم، وعلى الجانب الأخر أعتمد لاعبو المقاصة على الهجمات المرتدة والكرات العرضية، والإستفادة من سرعات لاعب الوسط باولن فوافي ورأسية المهاجم جون أنتوي.

نجح الكونجولي كاسونجو كابونجو في إحراز هدف التقدم لفرسان القلعة البيضاء في الدقيقة 6، بعدما حول عرضية إبراهيم حسن إلى الشباك برأسية متقنة، فيما أضاع محمود عبدالمنعم كهربا فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة 8، عندما مرت الكرة من تحت أقدامه من عرضية أرضية.

وحافظ محمود عبدالرحيم جنش على تقدم الزمالك، بالتصدي لإنفراد باولن فوافي في الدقيقة 19، وواصل حارس القلعة البيضاء التألق بإخراج رأسية متقنه عن طريق أنتوي، وضمن محاولات طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة لتعديل النتيجة دفع برجب عمران بدلًا من وليد عادل في الدقيقة 33.

استمرت أحداث الشوط الأول مع محاولات المقاصة لتدارك التعادل عن طريق السريع فوافي والهداف أنتوي، مع تألق جنش في الحفاظ على مرماه، مع هجمات متحفظة من جانب لاعبي الزمالك عن طريق أوباما وكهربا.

ومع إنطلاق الشوط الثاني أزدادت خطورة الزمالك بنزول محمد إبراهيم بدلًا من كهربا في الدقيقة 52، وشهدت الدقيقة 55 تألق لافت من أحمد عادل عبدالمنعم حارس المقاصة بتصديه لتسديدة قوية من إبراهيم حسن من على حدود منطقة الجزاء.

أنقذ محمد توني لاعب المقاصة، مرماه من دخول هدف محقق للزمالك بعد هجمة مرتدة، بإخراجها من منطقة الخطر، وواصل التألق مع عرضية إبراهيم حسن لكاسونجو والتي أبعدها من على خط المرمى في الدقيقة 67.

وواصل الزمالك الضغط الهجومي، فخلال الدقيقة 70 حول أحمد عادل تسديدة كاسونجو اليسارية إلى ركلة ركنية، ومع محاولات المقاصة للتعادل، وبهجمة سريعة، سدد محمد رمضان من خارج منطقة جزاء الأبيض مرت بجوار مرمى جنش.

وشهدت الدقيقة 85 مشاحنات بين لاعبي الزمالك والمقاصة، بعد مشادة بين محمود وحيد ومحمود الونش مدافع الأبيض، تحصل الأول خلالها على كارت أصفر، وتحصل جون أنتوي مهاجم أصحاب الأرض على طرد مباشر بعد توجيه لكمة إلى بهاء مجدي بدون كرة في الدقيقة 91.

وبذلك أصبح رصيد الزمالك 7 نقاط ليتصدر ترتيب جدول الدوري بفارق الأهداف عن سموحة والإنتاج الحربي وبيراميدز، فيما توقف رصيد مصر المقاصة عند ثلاث نقاط في المركز الـ12.