وزير القوى العاملة: إعداد 15 ألف شهادة أمان لتسليمهم للعمالة غير المنتظمة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة كانت قد رصدت مبلغ 50 مليون جنيه لإصدار شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، إلا أنها رفعت هذا الرقم إلى 100 مليون جنيه، موضحًا أن الوزارة أصدرت 12 ألف شهادة، وتجري حاليًا 15 ألفًا أخرى بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات.

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الوزارة واجهت مشاكل لعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالعمالة غير المنتظمة في وقت سابق، رغم محاولات الوزارة إعدادها أكثر من مرة لكنها كانت تصل لأرقام هزيلة، مشيرًا إلى إطلاق حملة لإعداد قاعدة البيانات بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعناية بهذه الفئة من العمال، وتمكنت الوزارة بالفعل من إعداد قاعدة ضمت بيانات 2 مليون و600 ألف عامل، وهي عينة جيدة ليتم إيجاد آليات لرعاية هذه الفئة من العمالة، وفق قوله.

ولفت، إلى تنسيق الوزارة مع الجهات الحكومية المختلفة لوضع آليات تشغيل ورعاية العمالة المؤقتة، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة اجتماعات بين وزارات القوى العاملة والتضامن والتنمية المحلية والمالية، بالإضافة إلى المحافظات لوضع آليات تضمن رعاية العمالة المؤقتة من النواحي الاجتماعية والصحية وتدريبهم وتشغيلهم لضمان فرصة عمل لكل منهم في المستقبل.