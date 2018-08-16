قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تتحرك كي تحتل مصر موقعًا إقليميًا في سك العملة، عن طريق تطوير قدرات وإمكانيات الدولة في هذا الإطار، موضحًا أن مصر لا زالت تعتمد حتى الآن على استيراد الخامات بصورة كبيرة من الخارج.



وأضاف «معيط»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أنه لا صحة لإصدار عملات معدنية من فئة الخمسة جنيهات، متابعًا: «طلعت إشاعات إننا هنعمل 5 جنيه، لكن إحنا واقفين لحد الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه».



وأشار إلى إمكانية إصدار عملة معدنية من فئة الـ2 جنيه، سيرًا على خطى الكثير من دول العالم التي تحركت تجاه العملات المعدنية، معقبًا: «الاتحاد الأوروبي واقف عند 2 يورو، والمملكة المتحدة واقفة عند 2 جنيه استرليني».



وذكر أن بعض العملات القديمة مثل القرش و الـ5 قروش والـ10 قروش لم تعد تُسك حاليًا، رغم أن القانون الذي يمنع سك هذه العملات لم يصدر بعد، مؤكدًا: «لو زودت مش هزود غير جنيه».



وأوضح أن العملات المعدنية لها مزايا وعيوب كالعملات الورقية، ولكن من الناحية الاقتصادية والطبية فالعملات المعدنية أفضل من نظيرتها الورقية.



