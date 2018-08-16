الرفاعي: وزارة النقل تتعامل مع شكاوى نقص تذاكر القطارات في العيد بخطة تشغيل قطارات

تلقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول ما تم اتخاذه من اجراءات للتعامل مع ما يرد لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من شكاوى المواطنين، وما يتم رصده من مطالبات عبر وسائل الاعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية.

وقال طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن التقرير تتضمن التعامل السريع فى بعض الشكاوى والمطالب، موضحاً أنه فى إطار متابعة ما يتم نشره من أخبار تتعلق بشكاوى ومطالب المواطنين بمختلف وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، فقد تم التعامل مع شكاوى إختفاء تذاكر العيد الإضافية وتزاحم عشرات المواطنين في طوابير أمام شبابيك حجز التذاكر بمحطة مصر، فى اليوم الأول لطرح التذاكر الإضافية للقطارات المتجهة للوجهين القبلي والبحري خلال أيام عيد الأضحى، وحدوث حالة من الغضب بين المواطنين لعدم توافر تذاكر الوجه القبلى، ومحدودية تذاكر الوجه البحرى، حيث أكدت هيئة السكك الحديدية أنه تم اتاحة جميع مقاعد القطارات الاضافية والعربات العلاوة اعتباراً من يوم الاثنين 15 أغسطس على ان يتم الصرف بموجب بطاقة الرقم القومي، وعدم السماح بالحصول على أكثر من أربعة مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى.

وأضاف أنه تم اعداد خطة بتشغيل القطارات الإضافية وضم عربات علاوة علي القطارات خلال اجازة عيد الاضحي المبارك، في الفترة من 15/8/2018 إلي 30/8/2018، وذلك لمواجهة ضغط الركاب وشدة الزحام، وإتاحة أكبر عدد من المقاعد لتلبية رغبات جمهور المسافرين ، حيث يتم تسيير 148 قطارا مكيفا ومميزا تتيح 142 ألف مقعد، وإضافة 608 عربة علاوة مكيفة تتيح من المقاعد 34 ألف مقعد وذلك بالإضافه إلي تشغيل القطارات المجدولة يوميا التي يصل عددها 175 قطار مكيف – مختلط - مميز بالوجهين القبلي والبحري تتيح من المقاعد 42 ألف مقعد مكيفا، و94 ألف مقعد مميزا بالإضافة 8 قطارات نوم مكيفة يومياً.

ورداً على شكوى أهالى قرية البعيرات، مركز القرنة، محافظة الاقصر، باستمرار انقطاع التيار الكهربائى فى القرية بشكل يومى دون معرفة الاسباب، حيث أفاد مسئولى الكهرباء أنه تم تركيب 3 محولات بالقرية لتحسين مستوى الخدمة خلال شهرى 6، 7 واستغرقت عملية التركيب ثلاثة ايام، كان يتم فيها فصل التيار عن المنطقة لمدة ساعتين اوثلاث مع العلم بأنه سبق الابلاغ بذلك، أما الان فلا يوجد اى انقطاع.