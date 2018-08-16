دييجو كوستا: كانت لدينا رغبة قوية في الفوز على ريال مدريد في نهائي أوروبي

أكد اللاعب الإسباني صاحب الأصول البرازيلية، دييجو كوستا، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه كان لديه رغبة قوية مع زملائه في الفوز على ريال مدريد في أحد النهائيات القارية.

وقال كوستا عقب فوز أتلتيكو مدريد على جاره الملكي في بطولة كأس سوبر أوروبا أمس الأربعاء بنتيجة 4 - 2: "هم فازوا علينا في نهائيين، كان لدينا رغبة في الفوز عليهم في أحد النهائيات الأوروبية".

وأضاف كوستا في تصريحات لقناة "موفيستار بلس" التليفزيونية: "كان هذا أمرا مهما من أجل اكتساب الثقة قبل انطلاق الموسم".

وافتتح كوستا 29 عاما التسجيل في المباراة قبل مرور الدقيقة الأولى، كما أحرز هدف التعادل عندما كان ريال مدريد متقدما 2 - 1 وذلك قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء.

وحقق أتلتيكو مدريد أمس فوزه الأول على جاره اللدود في البطولات الأوروبية، وهو ما يعد إنجازا بسيطا ينبئ بمشوار طيب للفريق في الموسم الجديد.

وردا على سؤال عن ما إذا كان الفريق الحالي لأتلتيكو مدريد هو الأكثر طموحا، أجاب كوستا قائلا: "دائما ما كان هناك مشروعات طموحة".

واستطرد المهاجم الإسباني قائلا: "بالعمل والتواضع يمكننا أن نصل إلى أي مكان، إذا كنا نتمتع بالتواضع انطلاقا من معرفتنا بحدودنا وبما نلعب من أجله فيمكننا حينئذ أن ننافس أي فريق".

واختتم قائلا: "الفريق حقق قفزة مع الملعب الجديد (واندا ميتروبوليتانو)، ومع اللاعبين الذين قام بضمهم وهم لاعبون أقويا".