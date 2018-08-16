أرسنال يواجه أزمة في خط الدفاع بعد إصابة ميتلاند نيلس

تعرض أينسلي ميتلاند نيلس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي لإصابة بكسر في الساق يغيب على إثرها لمدة شهرين.

وأنضم نيلس إلى قائمة اللاعبين المصابين في أرسنال، الذي اصبح لديه لاعبا واحدا فقط في مركز مدافع الطرف، هو ناتشو مونريال، بعد مرور جولة واحدة فقط من الدوري.

وذكر نادي أرسنال في بيان صادر اليوم الخميس :"تعرض أينسلي لكسر صغير في الساق اليسرى ويغيب على إثره لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع".

ويغيب لوران كوتشيلني عن أرسنال حتى شهر نوفمبر بسبب إصابة في وتر أخيل.

ويغيب كارل ينكينسون أيضا لمدة تصل إلى شهرين بعد تعرضه لإصابة خطيرة في كاحله الأيمن، بينما لن يتمكن سياد كولاسيناتش من العودة للتدريبات قبل شهر أكتوبر المقبل بسبب إصابة في الركبة.