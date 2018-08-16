قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن تسمية الكعبة الشريفة بـ«البيت الحرام»، يعد من دلائل العبودية، معقبًا: «الغرض من تسميته أن يكون البيت الذي حُرم فيه الكذب والاعتداء وارتكاب الفواحش والذنوب».

وأضاف «الجندي»، في برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن الأسم له دلالة في الشريعة، وهو أن يكون للإنسان كبير يمنعه من الذنوب والمعاصي، موضحًا أن دليل العبودية الأول هو المنع وليس الإباحة، والحظر وليس السماح، والتقنين وليس الإطلاق.

وتابع: «دليل العبودية التحريم، ودليل التحريم الإحرام، ودليل الإحرام الحرم، ودليل الحرم البيت الحرام، فهنيئًا لحجاج بيت الله الحرام».

وأوضح، أن هناك فرق بين الحمد والشكر في الدعاء أو في الذكر، متابعًا: «الشكر يعني مزيد من الرغبة في العطاء، وفقًا لقول الله ولئن شكرتُهم لأزيدنكُم، أما الحمد يعد دليلًا للاكتفاء».