«موانيء دبي» تتبرع بـ850 ألف جنيه لتطوير مدرسة بالسويس

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قامت إدارة شركة موانئ دبي العالمية، بدعم العملية التعليمية بالسويس عن طريق دفع 850 ألف جنيه لعمل صيانة شاملة لمدرسة «أسامة بن زيد الإعدادية بنين»، وتشمل الصيانة جميع فصول المدرسة وعددها 14 فصلا، حيث قامت بتجديد أعمال محارة ودهان وألوميتال وحديد كريتال لتأمين الفصول والشبابيك، إلى جانب دعم السبورات الذكية وأحدث التقنيات.

يذكر أن إدارة شركة موانئ دبي العالمية قامت في العام الماضي بأعمال تطوير ورفع كفاءة لدورات المياه بالمدرسة بتكلفة 650 ألف جنيه؛ لتصبح أول دورات مياه فندقية على أحدث طراز بمدرسة حكومية بالسويس.

ومن جانبه، صرح محمد الزغبي مسئول المشاركة المجتمعية بالشركة، بأنه سوف يتم أيضا تطوير المكتبة الخاصة بالمدرسة وتحديثها على أكمل وجه قبل بداية العام الدراسي الجديد 2018-2019.

وأشاد المهندس علي محمود مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالسويس، بالجانب الفني والإمكانيات المستخدمة في عمليات التطوير، مشيرا إلى أن عمليات رفع الكفاءة والصيانه تتم تحت ملاحظة مهندسون مختصون تابعين للهيئة.

بينما قدم وكيل تعليم السويس الشكر لإدارة شركة موانئ دبي العالمية؛ لدعمها للعملية التعليمية بالسويس في أكثر من مجال، مشيدا بالدور الفعال لإدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية وعلى رأسهم سارة رياض مدير الإدارة.