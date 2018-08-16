وزير الرياضة يلتقى المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

التقى صباح اليوم الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية للمكافحة المنشطات (النادو المصرى) و ذلك بمقر المنظمة بمدينة نصر.

تناول اللقاء أحدث المستجدات في موضوع اعتماد المعمل المصرى للمنشطات اعتمادا نهائيا حيث ان المعمل معتمدا اعتماد جزئيا لعينات الدم و تبقى مرحلة أخيرة قاربت على الانتهاء وهي مرحلة عينات البول بعد الانتهاء من استيفاء شروط الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات حول العينات وجواز السفر البيولوجى للرياضيين والعلاقة مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المنظمة تقوم بدورها على اكمل و جه وتعمل على نشر ودعم ثقافة نبذ المنشطات و التوعية بمخاطرها سواء على الرياضيين او غيرهم، مؤكدا ان الوزارة تدعم المنظمة و تتابع جهودها في الأندية والاتحادات و البطولات وكافة الهيئات الرياضية.

أضاف صبحى ان الوزارة تسعى إلى التعاون مع المركز القومى للبحوث للتعاون مع الوزارة والنادو المصرى و الادارة المركزية للطب الرياضى من اجل تطبيق البحث العلمى بصورة حقيقة وعملية تنعكس على المنظومة الرياضية بشكل خاص من اختيار وانتقاء الموهوبين ودعم الرياضيين بالنظام الغذائي الصحيح ومجال تحليل الـ DNA.

كان وزير الشباب و الرياضة قد قام بزيارة للمعمل المصرى للمنشطات في اواخر يونيو الماضى حيث اشاد بالإمكانيات والأجهزة الحديثة التى ترتقى للمستوى العالمى فى مجال الكشف عن المنشطات ، معربا عن سعادته بالأطقم ذات الخبرات العالية والتى تعمل وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية فى هذا المجال ، مؤكداً أن وجود معمل للكشف عن المنشطات هو أحد الشروط الأساسية لاستضافة أي بطولة دولية أو عالمية كبرى .