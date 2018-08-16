أمن القليوبية ينجح في السيطرة على مشاجرة بين طرفين بشبرا الخيمة

نجحت مباحث القليوبية، في السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين طرفين بسبب قيام طرف بفرض إتاوة على الطرف الآخر، فنشبت بينهما مشاجرة أسفرت عن إصابة شخص، وتم نقله إلى مسشتفى ناصر العام، وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثانِ شبرا الخيمة، بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل الأجهزة الأمنية وتبين أن المشاجرة بين طرف أول «عاصم.ر»، 40 سنة، جزار، مصاب، وشقيقه «محمود»، 28 سنة، وطرف ثان «حمادة.م» 28 سنة، سبق اتهامه في 4 قضايا «مخدرات وضرب».

وذلك بسبب قيام الطرف الثاني بفرض إتاوة على الطرف الأول فحدثت مشادة بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأول من الطرف الأول بإحضار سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش من داخل المحل، وأثناء تصويبها تجاه الطرف الثاني، وإطلاق عيار ناري أحدثت إصابة نفسه برش الخرطوش.

وتمكنت أجهزة الأمن، من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن بندقية خرطوش، وطلقتين لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.