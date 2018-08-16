وفاة طفلة تايلاندية نسيها السائق في حافلة المدرسة

أعلنت الشرطة في تايلاند اليوم الخميس، أن طفلة، 3 أعوام، لقيت حتفها مختنقة في سيارة «فان» مدرسية مغلقة جنوبي البلاد.

وقال مسؤول أمني محلي للصحفيين، إن الطفلة ظلت في السيارة أمس بعدما أقلتها من منزلها بإقليم باتاني إلى المدرسة، ولدى وصول السيارة إلى المدرسة صباح أمس، ترجل منها 10 أطفال، إلا أن الطفلة الضحية ظلت داخلها، وتم اكتشاف الجثة في المساء لدى تواصل والدتها مع المدرسة، عندما لم تعد الصغيرة إلى المنزل.

وأضاف المسؤول الأمني، أنه يُعتقد أن الطفلة، وهي في السنة الأولى من رياض الأطفال، كانت نائمة عندما وصلت الحافلة إلى المدرسة.

ووجهت الشرطة اليوم، إلى السائق، 23 عامًا، اليوم تهمة الإهمال المفضي إلى القتل.