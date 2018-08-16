قال المطرب أحمد عدوية، إنه بصحة طيبة بعد وعكة استمرت لفترة بسيطة، الأربعاء، موضحًا أنه شعر بدوخة ودوران بسبب ارتفاع الضغط.



وأضاف «عدوية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الأربعاء: «الغناء هو حياتي، ولن أتوقف طالما بقول كلمة حلوة ولفظ حلو».



وغنى بعضًا من أغانيه الشعبية المعروفة خلال المداخلة الهاتفية.



وكانت زوجته السيدة نوسة، قالت إنه شعر بدوخة وارتفاع في الضغط، أثناء استعداده لمغادرة الشقة والذهاب لحفل خاص بطرح ألبوم «الأستاذ»، مؤكدة أنه حاليًا بصحبة جيدة.



