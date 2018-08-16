الرئاسة التركية: لا نسعى إلى حرب اقتصادية مع أي دولة

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الخميس، إن أسواق المال في بلاده "شهدت تحسنا سريعا خلال اليومين الأخيرين، بفضل التدابير الاقتصادية المتخذة بهذا الخصوص".

وأضاف «قالن»، في مؤتمر صحفي بأنقرة، أوردته وكالة الأناضول الرسمية أن "تركيا ليست بدون بدائل سواء في الطاقة أو التجارة أو الاستثمار أو المجالات الأخرى" و"ستمضي في طريقها مع زيادة خياراتها وبدائلها".

واعتبر أن بلاده " تجاوزت تماما المرحلة التي يمكن استغلالها لبث الشائعات حول الليرة التركية.. قضينا على مصادر تضليل الرأي العام حولها".

وأوضح، "بعد لقاءات مكثفة بدأنا بالحصول على نتائج وأخبار إيجابية (على الصعيد الاقتصادي) من الكويت وألمانيا وفرنسا وروسيا".

وأكد، أن تركيا "لا تسعى الى حرب اقتصادية مع أحد ولا إلى توتر العلاقات مع أي دولة".

وتقول تركيا، إنها تتعرض لحرب اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة؛ ما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة، قبل أن تنحسر.

وحول مكافحة الإرهاب، وقال قالن: "عازمون على القضاء على الإرهاب في الأماكن التي يتواجد فيها والعمليات المشابهة لسنجار (قضاء شمالي العراق) ستتواصل بشكل مكثف بعد الآن".