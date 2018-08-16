السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية وضبط 12 شخصا بالمرج الجديدة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 12 شخصًا لنشوب مشاجرة بينهم باستخدام الأسلحة النارية؛ ما تسبب في نشر الذعر بين المواطنين، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قسم شرطة المرج، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بمنطقة المرج الجديدة، فانتقل ضباط المباحث لموقع البلاغ وتمكنوا من تحديد طرفي المشاجرة وهم طرف أول: "رفعت.ب"، 40 سنة، صاحب مخزن أخشاب، و"محمد.م"، 33 سنة، عامل، و"مصطفى.ع" 35 سنة، عامل، وبحوزته سلاح ناري و5 طلقات نارية، و"علي.م"، 25 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وبحوزته سلاح ناري، و"أحمد.ر"، 18 سنة، عامل، مصاب بطلق ناري بالذراع الأيمن، و"محمود.ع"، 30 سنة، عامل، مصاب بطلق خرطوش بمنطقة الصدر والكتف الأيمن والفخذ الأيمن، والطرف الثاني 6 أشخاص آخرين، عقب حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية حول تجارة الأخشاب، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كلا منهما بباقي الأطراف وتعدوا على بعضهم البعض باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم محدثين ما بهم من إصابات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر.