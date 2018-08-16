حسين السيد ينتظم في تدريبات الإتفاق السعودي

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انتظم حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتفاق السعودي في تدريبات الفريق بعد أن حصل علي إذن بالعودة إلى مصر من مدربه الأوروجوياني ليوناردو راموس بسبب ظروف خاصة.

ومن المقررأن يخوض الاتفاق مباراة ودية أمام فريق النهضة يوم الأحد المقبل على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة، ويلتقي بعد ذلك مع الرفاع البحريني وديًا بنادي الاتفاق.

ويفتتح الإتفاق أولى مباراياته في دوري المحترفين السعودي حينما يلاقي الرائد يوم 30 أغسطس الجاري.

جدير بالذكر أن حسين السيد قد إنضم لصفوف الإتفاق السعودي قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسمين قضي منهم الموسم الماضي ويتبقي له موسم أخر.