شاب «فيديو التجمع» عن اتهامه بالتحرش: «الموضوع زاد عن حده»

علق الشاب محمود سليمان، الذي ظهر في الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو يطلب من فتاة تناول القهوة معه، على حالة الجدل حول الفيديو واتهامه بالتحرش، قائلًا: «الموضوع زاد عن حده أوي».



وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الأربعاء، أنه لم يتحدث بأسلوب غير لائق، ولم يرتكب جريمة في حق الفتاة لطلبه تناول القهوة معها، متابعًا: «لا أعتقد أني كنت همجيًا، وأنا لست متحرشًا، قد أكون أخطأت لكن لم أرتكب جريمة ولم أتحرش».



وأعرب عن امتعاضه من تداول الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «الموضوع بقى ترند والناس بتنزل صورة وتهرج وتضحك، والموضوع زاد عن حده كتير أوي، وإطلاق لفظ (متحرش التجمع)، عليّ غير مقبول».



وأكمل مخاطبًا الإعلامي وائل الإبراشي: «مش متخيل الموضوع بقى عامل إزاي؟ دا يسيء لسمعة عائلتي، ويؤذيني في عملي، ولم أرتكب جريمة حتى يحدث لي كل ذلك».



وكانت فتاة تدعى، منة جبران، نشرت فيديو عبر موقع فيسبوك، الثلاثاء، تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، وتقول إنها وثقت واقعة تحرش لفظي تعرضت لها، أثناء تواجدها بأحد شوارع منطقة التجمع الخامس.