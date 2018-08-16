معروف يوسف يطلب مساعدة الزمالك لإيجاد عرض سعودي

يبحث معروف يوسف لاعب نادي الزمالك عن فرصة للرحيل الى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فشل انتقاله الى نادي الفتح.

الفتح السعودي قد طلب التعاقد مع معروف يوسف مقابل 300 الف دولار في البداية، الا ان مماطلة الزمالك دفعت النادي السعودي للتراجع، وابلاغ إدارة الزمالك أن قائمته أكتملت وتم صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب.

وتسعى إدارة الزمالك الى ايجاد عرضًا للاعب في الدوري السعودي قبل إغلاف موسم الانتقالات .

يذكر ان الزمالك يمتلك 4 لاعبين أجانب في قائمته، وهم حمدي النقاز، وحميد أحداد وفرجاني ساسي وكابونجو كاسونجو، وهو ما أدى الى ابعاد يوسف عن قائمة الـ25، والبحث عن عرض سعودي لرحيله.