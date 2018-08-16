كرمت أكاديمية الفنون، مساء اليوم، 28 فنانًا من رموز ورواد الفن المصري، بالتعاون مع جمعية أبناء فناني مصر للثقافة والفنون، بحضور الدكتورة أحلام يونس رئيس الأكاديمية، والدكتور أشرف زكي، نائب رئيس الأكاديمية ونقيب المهن التمثيلية، وعدد من أبناء الفنانين على رأسهم المستشار ماضى توفيق الدقن رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فنانى مصر، وميريت عمر الحريري أمين عام الجمعية.

وأكدت الدكتورة أحلام يونس رئيس الأكاديمية، خلال كلمتها، أننا مهما فعلنا، لن نستطيع رد الجميل لهؤلاء النجوم الذين أثروا حياتنا بإبداعتهم وعطاءهم للفن.

وفي ختام الحفل، توجه المستشار ماضى توفيق الدقن رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فنانى مصر، بالشكر لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس، صاحبة فكرة التكريم، والذى اعتبره لمسة وفاء لرموز الفن المصرى، كما أهداها درع الجمعية، تقديرًا لها.

ومن أسماء المكرمين الفنانون الراحلون عبد الحليم حافظ وشادية ورشدى أباظة وزبيدة ثروت واستلمت التكريم ابنتها قسمت، وعقيلة راتب، وعبد الغنى السيد، وكريمة مختار وعبد العزيز محمود، وعبد المنعم مدبولى، ومديحة سالم، وعبد الله غيث، وإبراهيم سعفان، ومجدى طلبة، ومحمد عوض، ومحمد رضا، ومحمد رشدى، وبدر الدين جمجوم، وكريمة مختار، وسعيد صالح، و تستلمت درع التكريم ابنته هند، وعلاء ولى الدين وتسلم التكريم، شقيقه معتز.