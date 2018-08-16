التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاصة

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ينوي كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، إجراء تغيير وحيد في تشكيل الزمالك في مباراة المقاصة بالدفع ببهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق في المباراة.

الزمالك يواجه مصر للمقاصة في الجولة الثالثة من الدوري اليوم الخميس في المباراة المقرر إقامتها على ملعب الجيش بالسويس.

ومن المتوقع أن يحل بهاء مجدي في التشكيل الأساسي ليكون بديلا لأحمد فتوح والذي شارك في المباريات بشكل أساسي منذ قدوم جروس.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: جنش.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - بهاء مجدي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمود عبد العزيز.

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - كهربا - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: كاسونجو.