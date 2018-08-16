حبس 3 عاطلين متهمين بسرقة مخزن فيلا في المعادي 4 أيام

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس "محمد. ع" 18 سنة عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "مطواه"، و"مدحت. م" 28 سنة عاطل، و"محمد. م" 24 سنة عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مخزن فيلا في المعادي.

البداية عندما ألقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة المعادى الجديدة، القبض على 3 متهمين اسناء محاولة سرقة محزن فيلا، وبتفتيشهم تبين أنهم يستقلون عربة كارو، وبحوزتهم 6 موتور ثلاجة، بطارية، صاروخ كهربائى، مروحة كهربائية، اسطوانة غاز، دفاية.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل أحد المخازن ملحق بفيلا كائنة بمنطقة المعادى الجديدة بأسلوب "التسلق"، وأضاف الأول بحيازته للسلاح الأبيض المضبوط بحوزته بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التي اصدرت قرارها المتقدم.