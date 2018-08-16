قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المواطن تحمل في الفترة الأخيرة السياسات الاقتصادية المؤلمة، موضحًا أنه كان ينبغي اتخاذ هذه الخطوات الصعبة حتى لا يستيقظ المواطن، فلا يجد السلع في الأسواق.



وأضاف «معيط»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن أولوية البلد في الفترة الحالية هي تخليق فرص العمل للمواطنين وتحقيق معدلات النمو المطلوبة، عن طريق استقطاب الاستثمارات الأجنبية.



وأوضح أنه ينبغي الاستقرار على السياسات الضريبية والمالية للدولة، حتي يمكن طمأنة المستثمر، مستطردًا أن أهم ما يقلق المستثمرين هو تغيير هذه السياسات بصورة مستمرة، نظرًا لأنه يضع خطط استثماراته بناءً على الواقع بالمدى البعيد.



وذكر أن تطبيق قانون الضريبة العقارية سبب العديد من المشكلات مؤخرًا، موضحًا أنه سينظر بمنتهى الجدية في مسألة تقسيم الضرائب على أقساط.



وبالنسبة لما يُتوقع تحصيله من الضرائب العقارية هذا العام، أشار إلى إمكانية تحصيل 5.8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أهمية الوقوف عند الحد الضريبي الذي يعطي أعلى الإيرادات.



واستطرد أن القانون يفرض الضرائب العقارية على المصانع، معقبًا أن رأيه الشخصي يخالف هذا الوضع لتأثيره على الاستثمار، لكنه أقسم على تطبيق القانون واحترامه.