أكد سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالتواجد في تونس، مؤكدًا أنه بلد عربي شقيق، ومحبب لدى كل لاعبي الأهلي، ويحملون فيها ذكريات طيبة للغاية خلال السنوات الماضية.

وأضاف سعد سمير، أنه يتمنّى أن تسيطر الروح الرياضية – الموجودة منذ فترة بين الفريقين – على المباراة بعيدًا عن نتيجة اللقاء.

وأوضح أن ملعب رادس يحمل ذكريات طيبة لكل لاعبي الأهلي، ولكنها مجرد ذكريات تدعو للسعادة فقط. والأمر يحتاج للتفكير في الفوز بشكل دائم، والاجتهاد، والقتال في الملعب، والتركيز، وعدم النظر للذكريات.

وأشار مدافع الأهلي: “أمامنا مباراة صعبة، والفوز فيها يمنحنا خطوة مهمة للأمام في المجموعة، وهذا ما نتحدث حوله كلاعبين”.

واصل سعد: “بالتأكيد.. وجود الكابتن الخطيب رئيس لبعثة الأهلي هو حافز كبير للاعبين على المستوى المعنوي.. وفنيًا، نحن مستعدون. ونفسيًا، المدير الفني يتعامل معنا بأفضل شكل”.

وأوضح: “البداية في دور المجموعات كانت بعيدة عن طموحاتنا، ولكن روح الأهلي وتحمل المسؤولية – إيجابًا وسلبًا – دفعتنا للعودة. وتعامل كارتيرون مع اللاعبين – نفسيًا ومعنويًا – كان له دور كبير في الفوز في المباراتين الأخيرتين”.

وذكر أن كارتيرون مدير فني يعرف قيمة وشخصية البطل، وهذا ما يتحدث مع اللاعبين عنه دائمًا للعودة إلى منصات التتويج الإفريقية من جديد.