ضبط مهندس وحدة محلية بتهمة إصدار رخصة مخالفة لأحد العقارات بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج؛ لقيامه بإصدار رخصة لأحد العقارات والتلاعب في شهادة الصلاحية وإثبات بيانات «على خلاف الحقيقة».

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام «عادل.م»، 45 عاما، مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مقيم بمحافظة سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع المدعو «كرم.ن»، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج واستخراج شهادة صلاحية للعقار الخاص به، وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة، تفيد بأن الحد الشرقي للعقار جار وليس شارع أملاك دولة بمساحة 114 متر مربع، كما هو مثبت بالمخطط التفصيلي، ما أدى إلى إصدار رخصة بناء بدون وجه حق والإضرار بأملاك الدولة المتمثلة في إضافة مساحة 114 متر مربع للترخيص.

وباستدعاء المتهم، ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة التي باشرت التحقيقات.