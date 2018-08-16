ناشئات اليد في المركز الـ23 بمونديال بولند بالفوز على كازخستان

فاز المنتخب الوطني لناشئات كرة اليد مواليد 2000، اليوم الخميس علي نظيره الكازاخستاني بنتيجة 31-25، في بطولة العالم المقامة حاليا بمدينة كيالسي البولندية خلال الشهر الجاري.

وشهدت النسخة السابعة من البطولة، مشاركة مصر في الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة الثانية، والتي ضمت منتخبات "المجر والدنمارك وكرواتيا والسويد وتشيلي".

وأحتل المنتخب المركز الأخير، بعد تزيله المجموعة التانية، بدون نقاط، ليخوض لقاءات "كأس الرئيس" على المراكز من 21 إلى 24، والتي خسر أولى اللقاءات بها أمام المنتخب الأنجولي بنتيجة 17-26، ليقابل بعدها منتخب كازاخستان على المركزين 23 و24 ، والتي انتهت بفوز الفراعنة الصغار وتحقيق المرتبة الـ 23.

وتعد هذه المباراة الأولي الذي يحق فيها المنتخب الفوز ، وذلك بعدما خسر في الدور الأول للبطولة "المجموعات"، بالجولة الأولى أمام تشيلي 23-12، ثم كرواتيا بالجولة الثانية 31-24، والدنمارك 24-15، والجولة الرابعة أمام المجر 36-24، وأمام السويد بنتيجة 28-23 في الجولة الخامسة والأخيرة، قبل ان يتلقي الهزيمة السادسة أمام المنتخب الأنجولي في مرحلة تحديد المراكز من "16إلي 24" .

ويخوض منتخب الناشئات منافسات كأس العالم للمرة الأولى، بعد تتوجيهن بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بساحل العاج في سبتمبر 2017، ثم حصلن على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر في يوليو 2018.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب الوطنى 16 لاعبة هن: سلمى عبد الرازق، فرح الشاذلي، حبيبة جودة، آية طارق، فريدة الشرقاوي، يارا أبو الدهب، شهد الشواربي، ندى ممدوح،سميرة رفعت، ساندي قاسم، ليلى هيثم، ياسمين عماد، سهيلة خالد، رانا راضي، آلاء إسلام، لارا أسامة. ويقود فريق الناشئات المدير الفني أشرف صالح، ويعاونه خالد عبد الفتاح مدرب عام، وإيمان مرجان مدير إداري، وزينب الباشا علاج طبيعي، إلي جانب عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس البعثة.