علق الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، على دعوة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، قائلًا: «إن هناك حوالي 30 حالة تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث، وعلى سبيل المثال تساوي الأم مع الأب في ميراث الابن».



ووجه «نعمان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، رسالة للرئيس التونسي، قائلًا: «عايز أتخاطب مع رئيس الجمهورية التونسية وأقول له حديث الرسول الذي يقول فيه يؤتي يوم القيامة بالملوك وغيرهم من ولاة أمور الناس، ويقول الله عز وجل لهم ألم أمكنكم من بلادي وأطعم لكم عبادي، لا لجمع الأموال وحشد الرجال بل لتجمعوهم على طاعتي وتنفذوا فيهم أمري ونهيي وتعزوا أوليائي وتذلوا أعدائي وتنصروا المظلومين من الظالمين».



وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أن الله ميز بين الرجل والمرأة في الميراث، بقوله «للذكر مثل حظ الأنثيين»، لأسباب أهمها أن الرجل يتحمل مهر الزواج، ولأنه ألزمه بنفقة الزوجة والأولاد، وتحمل أعباء الأسرة، كأن ينفق على أخته إذا غضبت من زوجها، بالإضافة إلى نفقة الرضاعة والحضانة والعدة.



وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في خطاب بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الأثنين الماضي، عن مشروع قانون يحقق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة لمن يرغب.



