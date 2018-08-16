الإسماعيلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد

توجهت بعثة الإسماعيلي إلى الإسكندرية عصر اليوم الخميس، ضمن برنامج الإعداد الذي حدده الجهاز الفني للفريق بقيادة الجزائري فخر الدين مضوي، لملاقاة مضيفه الاتحاد فى السادسة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري العام.

ويسعى الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز الأول له، في نسخة هذا العام من الدوري، بعد أن تعادل في أول مباراتين أمام الأهلي والإسماعيلي على التوالي، حيث يقبع الدراويش في المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.

وكان مضوي قد اعلن في وقت سابق اليوم، عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري – محمد فوزي.

الدفاع: باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمد مجدي الجمل – طارق طه – علاء عبد العظيم – محمد هاشم.

الوسط: حسني عبد ربه – عماد حمدي – نادر رمضان – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – كريم بامبو – محمد الشامي – لسعد الجزيري.

الهجوم: كريستوفر ماندوجا – شكري نجيب.