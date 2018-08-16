كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد مُعيط وزير المالية، من مصلحة الجمارك عن السلع الواردة للاستهلاك المحلي داخل البلاد، وتم سداد الرسوم والضرائب المختلفة عنها، وتم الإفراج عنها عبر المنافذ الجمركية خلال الفترة من أول مارس وحتى يوليو 2018 بلغت قيمتها 1.630 مليار دولار، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وقد أشار التقرير إلى، أن قائمة السلع تضمنت أبقارا حية بقيمة 63 مليون دولار، ولحوما طازجة ومجمدة بقيمة 314 مليونا، ودواجن بجميع أنواعها 16 مليونا، وأسماكا بأنواعها بقيمة 176 مليون دولار، وألبانا ومنتجاتها بقيمة 115 مليون دولار.

كما ضمت السلع كمية من السكر المكرر بقيمة 146 مليون دولار، وأرز بـ 14 مليونا، وزيوت طعام بـ 590 مليونا، وخضراوات وفاكهة بـ 196 مليونا، كما تم استيراد قمح بقيمة 980 مليون دولار للاستهلاك المحلي.

وشدد التقرير، على أن توافر العرض بكميات كبيرة يسهل على المواطنين الحصول على السلعة بأسعار غير مبالغ فيها.